Polizei Köln

POL-K: 200421-1-K Unfallgegnerin fährt verletzten Senior ins Krankenhaus

Köln (ots)

Rührig hat sich am Montagnachmittag (20. April) eine Fiesta-Fahrerin (19) in Köln-Merkenich nach einem Verkehrsunfall um einen verletzten Senior (92) gekümmert. In ihrem Kleinwagen fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin den Rentner ins Krankenhaus und informierte die Polizei. Gegen 15.30 Uhr hatte die 19-Jährige eigenen Angaben zufolge vom Fahrbahnrand der Causemannstraße ausparken wollen. Hierzu habe sie rückwärts rangieren müssen - und dabei den hinter ihr die Fahrbahn mit seinem Rollator querenden 92-Jährigen übersehen, teilte die junge Kölnerin den aufnehmenden Polizisten in der Klinik mit. Der Rentner war infolge des Zusammenstoßes zu Fall gekommen und klagte über leichte Schmerzen. Zusammen mit ihrer Beifahrerin (48) half die Ford-Fahrerin dem älteren Herrn auf die Beine und fuhr ihn zunächst zu seiner Wohnanschrift und von dort ins Krankenhaus. Dort verblieb der Rentner stationär. Wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr muss die 19-Jährige sich jedoch nun verantworten. (cg)

