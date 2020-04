Polizei Köln

POL-K: 200419-2-K Mit Armbanduhr zum Tatort gelockt - Festnahme nach bewaffnetem Straßenraub

Köln (ots)

Ein Verdächtiger (20) hat am Samstagnachmittag (18. April) einen Kölner (19) mit dem angeblichen Verkauf einer Armbanduhr zur S-Bahnhaltestelle "Köln-Holweide" gelockt und dem 19-Jährigen unter Vorhalt einer Pistole den vereinbarten Kaufpreis in Höhe von 270 Euro Bargeld geraubt. Der 20 Jährige hatte die Uhr auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten. Nach dem Hinweis eines Zeugen machten die alarmierten Polizisten den Geflüchteten in seiner Wohnung im Stadtteil Höhenhaus ausfindig und nahmen in vorläufig fest. In seinem Zimmer fanden sie neben dem erbeuteten Geld, eine Schreckschusspistole sowie eine Armbanduhr. Der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getretene junge Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes verantworten. (cs)

