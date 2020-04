Polizei Köln

POL-K: 200417-1-K Radfahrer stoßen im Gegenverkehr zusammen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (16. April) sind auf der Industriestraße in Köln-Godorf zwei Radfahrer (16, 41) auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg im Gegenverkehr zusammengeprallt und gestürzt. Der 16-Jährige war laut Zeugenaussagen gegen 19:30 Uhr mit drei etwa gleichaltrigen Radfahrern unterwegs. Dabei soll die Gruppe, die in Richtung Sürth fuhr, in Höhe der Kerkraderstraße die gesamte Breite des Geh- und Radwegs benutzt haben. Während mehrere Autofahrer Erste Hilfe leisteten, entfernten sich die Begleiter des gestürzten Jugendlichen. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen aktuell nach den unbekannten Jugendlichen und den Ersthelfern. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell