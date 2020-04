Polizei Köln

POL-K: 200416-7-K Kölner durch Stichverletzung schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am späten Mittwochabend (15. April) ist ein Kölner (36) im Stadtteil Porz durch einen Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schwerverletzte befindet sich in einem Krankenhaus und wird dort intensivmedizinisch betreut. Die Fahndung nach zwei flüchtigen Tätern dauert an.

Der erste Flüchtige ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat kurze blonde Haare und einen Dreitagebart. Er war zur Tatzeit mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Sein Komplize hat kurzrasierte Haare, ist von schlanker Statur und trug eine Jeanshose sowie ein dunkles Shirt.

Die Mordkommission sucht dringend Zeugen, die Angaben zu der Straftat oder den beiden Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Nach ersten Ermittlungen sollen zwei Unbekannte in der Straße Am Rheinbrauhaus bei einem Kölner (32) geklingelt haben. Nachdem der 32-Jährige die Tür geöffnet hatte, sollen die beiden Täter gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen sein. Nach Angaben der Geschädigten entstand sofort ein handfester Streit. Einer der Unbekannten soll dann dem 36-Jährigen die schwere Stichverletzung zugefügt haben. Auch der Wohnungsinhaber und ein Zeuge (28) wurden von den Tätern verletzt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unbekannt und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (he)

