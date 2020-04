Polizei Köln

POL-K: 200416-5-K Streit zwischen Auto- und Rennradfahrer eskaliert - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. April) ist in Köln-Niehl ein Streit zwischen einem Auto- (69) und einem Rennradfahrer (26) eskaliert, nachdem der 69-Jährige zwei nebeneinander fahrende Radfahrer (23, 26) auf der Neusser Straße mit zu geringem Seitenabstand überholt haben soll. Der 26-Jährige soll den Autofahrer an der nächsten Ampel beleidigt und gegen dessen Wagen gespuckt haben. Dem Rentner wird vorgeworfen, nachdem er zunächst über die Kreuzung weitergefahren war, an einer Bushaltestelle ausgestiegen zu sein und den Radfahrer durch einen Stoß gegen Oberkörper zu Fall gebracht zu haben. Sowohl der 26-Jährige als auch der 69-Jährige stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 4 suchen dringend Zeugen, die den Streit gegen 15.40 Uhr an der Bushaltestelle "Bremerhavener Straße" kurz hinter der Kreuzung Neusser Landstraße/Militärringstraße beobachtet haben. Hinweise bitte unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell