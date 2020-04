Polizei Köln

POL-K: 200416-4-K/GL/BAB Auffahrunfall mit einer Schwerverletzten auf BAB 4

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen einer Sattelzugmaschine (Fahrer: 33) und einem VW Golf am Mittwochmorgen (15. April) auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Olpe ist die Autofahrerin (39) schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bremsten vor einer Baustelleneinfahrt zwischen den Anschlussstellen Untereschbach und Overath gegen 7.30 Uhr mehrere Fahrzeuge ab und der Sattelzug prallte auf das Heck des Golfs. Rettungskräfte fuhren die schwerverletzte Frau aus Overath in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten einen Fahrstreifen für etwa 1,5 Stunden und leiteten den nachfolgenden Verkehr an der Unfallstelle vorbei. (cs)

