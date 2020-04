Polizei Köln

POL-K: 200416-2-K Kind angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Am Nachmittag des Ostermontags (13. April) ist ein Junge (10) im Stadtteil Neuehrenfeld bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der am Unfall beteiligte Autofahrer kümmerte sich nicht um das angefahrene Kind. Er soll einfach weggefahren sein. Laut Schilderung des Jungen hätten mehrere Passanten den Unfall gesehen. Die Aussage dieser Zeugen ist für die polizeilichen Ermittlungen von großer Bedeutung.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen überquerte der Schüler gegen 17.50 Uhr die Takustraße in Höhe der Dechenstraße. Ein Auto soll den Jungen auf der Fahrbahn angefahren haben. Das Kind gab zu Protokoll, dass es an der Hüfte und am Knie getroffen worden und dadurch gestürzt sei. Während der Schüler aufstand und auf den Gehweg humpelte, soll der Autofahrer weggefahren sein, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. (he)

