POL-K: 200416-1-K Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 13. April 2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4570080

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Samstagmorgen (11. April) im Stadtteil Gremberghoven sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Insbesondere die Aussage der Ersthelfer, die dem schwerstverletzten Motorradfahrer (50) geholfen hatten ist wichtig für die Ermittlungen. Die zuständigen Verkehrsunfallermittler bitten alle Zeugen und die Ersthelfer sich zeitnah zu melden.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Am Unfalltag war es gegen 17.40 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße in Höhe der S-Bahn-Haltestelle zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Daran beteiligt war ein weißer Kastenwagen und ein Motorrad. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er trotz aller Bemühungen von Ersthelfern und Rettungskräften noch an der Unfallstelle verstarb. Beide Fahrzeuge hatten nach dem Zusammenstoß Feuer gefangen. (he)

