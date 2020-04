Polizei Köln

POL-K: 200415-5-K/GL Skoda-Fahrerin nach mutmaßlich provoziertem Auffahrunfall am 29. März gesucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einer Skoda-Fahrerin aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis die am 29. März auf der Inneren Kanalstraße in Köln-Lindenthal mit ihrem Kombi auf einen Pkw aufgefahren ist. Der Fahrer (23) steht im Verdacht, den Auffahrunfall im Phasenwechsel der Ampel von Gelb auf Rot mit einer Vollbremsung in betrügerischer Absicht provoziert zu haben. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 4 gehen derzeit davon aus, dass die gesuchte Frau die Masche des Unfallgegners nicht bemerkte und ihre Personalien sowie Versicherungsdaten gutgläubig aushändigte ohne die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzurufen. Hinweise zur Gesuchten bitte unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Den Hinweis auf den mutmaßlich provozierten Unfall gab eine aufmerksame Anwohnerin zwei Tage später Polizisten, die an genau derselben Stelle an der Einmündung Innere-Kanalstraße/Hollarstraße einen weiteren mit der gleichen Masche provozierten Auffahrunfall zwischen zwei Mercedes aufnahmen. Die Zeugin erkannte zwei (beide 23) der drei anwesenden Männer als diejenigen wieder, die bei dem Unfall vom 29. März dabei gewesen waren. Die beteiligte Mercedes C-Klasse gefahren ist am 31. März der Begleiter (21) der Gleichaltrigen. Polizisten beschlagnahmten nach Bewertung der Zeugenaussagen und der Spurenlage den Führerschein des 21-jährigen Verdächtigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. (cs)

