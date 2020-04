Polizei Köln

POL-K: 200415-4-K Mit entgegenkommendem Auto kollidiert - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Köln-Dünnwald ist am Dienstagabend (14. April) ein Autofahrer (19) so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei dringend Zeugen.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen waren mehrere Männer gegen 20.20 Uhr in einem schwarzen Mercedes auf der Straße "Am Weißen Mönch" in Richtung Aeltgen-Dünwald-Straße unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve driftete der AMG nach derzeitigem Sachstand nach links und kollidierte nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Der Fahrer (19) des Fiesta zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. An den beiden Unfallwagen entstand erheblicher Sachschaden.

Polizisten stellten den Mercedes als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (he)

