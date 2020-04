Polizei Köln

POL-K: 200415-3-K Radfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (14. April) hat sich ein Radfahrer (59) auf der Mathias-Brüggen-Straße in Köln-Ossendorf bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Derzeit liegen den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 keine Hinweise vor, dass an dem Unfall gegen 15.30 Uhr zwischen Hugo-Eckener-Straße und der Blériotstraße andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Die Beamten suchen allerdings mehrere Ersthelfer, die beim Eintreffen des ersten Streifenteams nicht mehr an der Unfallstelle waren und gegenüber den Rettungskräften der Feuerwehr Angaben zum Unfallhergang gemacht haben sollen. Die Ersthelfer sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

