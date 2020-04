Polizei Köln

POL-K: 200414-2-K/REK Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Sexualdelikt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung in Köln-Rodenkirchen fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten. Der Gesuchte steht im Verdacht, am 21. Dezember 2019 eine Frau (42) an der Stadtbahnhaltestelle "Rodenkirchen Bahnhof" gegen ihren Willen geküsst und begrapscht zu haben. Der als circa 60 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß beschriebene Verdächtige hatte die 42-Jährige gegen 15.45 Uhr auf dem Bahnsteig in Richtung Wesseling unter einem Vorwand angesprochen. Während des Gesprächs soll der Mann, der sich der Geschädigten als gebürtiger Türke vorgestellt hatte, zunehmend zudringlicher geworden sein. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell