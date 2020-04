Polizei Köln

POL-K: 200414-1-K Fußgänger fällt gegen einfahrende Stadtbahn

Köln (ots)

Am Dienstagvormittag (14. April) ist ein Fußgänger (65) an der Haltestelle "Klettenbergpark" gegen eine einfahrende Stadtbahn gefallen. Nach ersten Ermittlungen wartete der Kölner gegen 11.30 Uhr am Bahnsteig auf die in Richtung stadteinwärts fahrende Linie 18. Aus noch ungeklärter Ursache fiel er gegen den hinteren Waggon und sein Fuß geriet zwischen Bahnsteig und Bahn. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den an Kopf und Bein verletzten Mann in eine Klinik. (cs)

