Polizei Köln

POL-K: 200413-4-K Mutmaßlichen Autoknacker vorläufig festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Dank des schnellen Notrufs eines Anwohners (54) hat die Polizei Köln am Ostersonntag (12. April) im Stadtteil Kalk einen mutmaßlichen Autoknacker (36) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, kurz zuvor versucht zu haben, einen Ford aufzubrechen. Der 36-Jährige ist bereits einschlägig polizeibekannt und wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 12.20 Uhr bemerkte der 54-Jährige auf der Remscheider Straße einen Verdächtigen, der mit einem Gegenstand an einem Fiesta manipulierte. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Verdächtigen noch am Tatort fest. An dem Ford stellten die Polizisten frische Aufbruchsspuren fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten Werkzeug und zwei Kartuschen mit Reizgas. (he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell