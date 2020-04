Polizei Köln

POL-K: 200413-1-K Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (11. April) ist ein Motorradfahrer (50) bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Gremberghoven so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein sofort hinzugerufener Notarzt hatte sich noch an der Unfallstelle um den Kölner gekümmert, konnte ihm aber nicht mehr helfen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die die Straße ab. Unter anderem war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz.

Gegen 17.40 Uhr war eine Zeugin (34) in ihrem Auto auf der Frankfurter Straße in Richtung Ostheim unterwegs. Nach ersten Ermittlungen soll der Fahrer (34) eines Kleintransporters in der Haltebucht der Bushaltestelle Frankfurter Straße gestanden haben. Der linke Blinker des Mercedes habe dann geleuchtet und der Vito habe zum Wenden angesetzt. Nachdem er die Mittellinie überquert hatte, soll es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer gekommen sein, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der 50-Jährige rutschte bis zum Becken unter den Vito und seine Triumph fing Feuer. Der Brand schlug auf den Mercedes über.

Ersthelfer zogen den Motorradfahrer auf den Radweg und kümmerten sich um ihn. Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen sofort die Behandlung des Schwerstverletzten. Alarmierte Feuerwehrleute löschten den Brand.

Neben dem Vito-Fahrer befand sich noch eine Frau (34) und ein Mädchen (5) in dem Mercedes. Rettungskräfte brachten die drei Insassen vorsorglich in ein Krankenhaus. Polizisten ließen die beiden Unfallfahrzeuge abschleppen. Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 22 Uhr beendet.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen bereits am Samstag aufgenommen. (he)

