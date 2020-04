Polizei Köln

POL-K: 200411-1-K/BAB Über 450 Geschwindigkeitsverstöße - Kein illegales Kraftfahrzeugrennen

Köln (ots)

Insbesondere zur Bekämpfung von illegalen Kraftfahrzeugrennen und der Raserszene hat die Polizei Köln am Karfreitag (10. April) im Zeitraum von 8 bis 22 Uhr umfangreiche Maßnahmen in den Stadtgebieten Köln und Leverkusen sowie auf den Bundesautobahnen getroffen. Spezialisten der Direktion Verkehr waren mit ProViDa-Fahrzeugen und Geschwindigkeitsmesstechnik im Einsatz. Vier Streifenteams des Einsatztrupp Verkehr/Rennen und zwei Teams des Verkehrsdienstes hatten insbesondere die Raserszene im Focus.

Gegen 13.15 Uhr meldeten Zeugen eine Gruppe von Autofahrern, die mit ihren Sportwagen im Stadtteil Bocklemünd stünden. Unmittelbar im Bereich der Autobahnanschlussstelle Bocklemünd trafen Polizisten insgesamt neun hochwertige und hochmotorisierte Autos mit deren Fahrern und Beifahrern an. Dabei handelte es sich beispielsweise um einen Audi R8, einen Lamborghini, einen BMW M8 und einen Mercedes SLS. Keins der Fahrzeuge war in Köln zugelassen. Die Kennzeichen trugen Ortskennungen aus nahe gelegenen Städten, so zum Beispiel aus Düsseldorf, Wuppertal und Neuss.

Die Beamten kontrollierten die Fahrzeuge, deren Fahrer und Beifahrer. An vier Autos stellten die Polizisten Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen und fertigten entsprechende Anzeigen. Die einzelnen Sportwagen waren mit einer oder maximal zwei Personen besetzt und die Anwesenden hatten den nach der Coronaschutzverordnung erforderlichen Mindestabstand eingehalten.

Maßnahmen ProViDa: Mit der ProViDa-Technik (Proof Video Data) führen Polizisten eine beweissichere Dokumentation von Verkehrsverstößen durch. Schwerpunkte dabei sind Geschwindigkeitsübertretungen, Abstandsunterschreitungen und das Nichtbeachten von Überholverboten.

Auf den Bundesautobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Köln stellten die eingesetzten Beamten insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest. In zehn Fällen droht den betroffenen Fahrern ein Fahrverbot. Ein Auto war vorwerfbar 80 km/h zu schnell. Zudem dokumentieren die Einsatzkräfte einen Verstoß gegen das Überholverbot, fertigten die entsprechende Anzeige und erhoben eine Sicherheitsleistung.

Maßnahmen Geschwindigkeitsüberwachung Stadtgebiet: Die Polizisten überwachten am Clevischen Ring und am Pfälzischen Ring die Geschwindigkeit des Verkehrs. In 412 Fällen ergaben die Messungen Geschwindigkeitsverstöße, die mit einem Verwarngeld zu ahnden waren. 47 weitere Geschwindigkeitsverstöße waren so hoch, dass die Beamten Anzeigen gegen die Fahrerinnen und Fahrer vorlegen mussten. Neun Betroffenen droht ein Fahrverbot.

Maßnahmen ET Verkehr/Rennen: Die Spezialisten des ET Verkehr/Rennen kontrollierten insgesamt 37 Autos und 51 Personen. Inclusive der Maßnahmen an der AS Bocklemünd stellten die Polizisten an sieben Fahrzeugen Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. An einem Auto waren die Mängel so gravierend, dass die Polizisten den Wagen abschleppen ließen. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell