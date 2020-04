Polizei Köln

POL-K: 200410-4-K Fahndung nach vermisstem Senior - Gesuchter gefunden

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 9. April 2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4568750

Der per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Senior Rolf F. ist am Freitagvormittag (10. April) in Köln-Niehl gefunden worden. Der Rentner war ansprechbar und befindet sich jetzt in einem Krankenhaus.

Ein Angehöriger des Vermissten fand den Rentner in einer an der Bernhard-Günther-Straße gelegenen Grünfläche. Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um den dehydrierten Mann und brachten ihn in eine Klinik.

Die Fahndung nach dem Senior wird hiermit aufgehoben. (he)

