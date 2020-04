Polizei Köln

POL-K: 200409-7-K/LEV/BAB Beginn der Motorradsaison - Polizei empfiehlt, zu Hause zu bleiben!

Köln (ots)

Pünktlich zum langen Osterwochenende und mit besten Wetteraussichten starten viele Motorradfahrer in die Saison. Die Polizei Köln wendet sich an alle Biker, die trotz #stayathome zu einer Tour aufbrechen.

Damit alle sicher und gesund durch die Saison kommen, sollte sich jeder nach der Winterpause mit seiner Maschine vertraut machen. Gerade die ersten Touren haben es in sich, denn nach der langen Winterpause knüpft man in der Regel nicht da an, wo man im Herbst aufgehört hat. Auch die Reifen sind nach langer Pause nicht sofort bereit für Höchstleistungen. Es empfiehlt sich daher, die Maschine und die Schutzausrüstung gut zu checken und Vorsicht walten zu lassen.

Wie gut Biker die eigenen Fahrkünste auch einschätzen - ein Fahrsicherheitstraining hilft, in gefährlichen Situationen im Straßenverkehr richtig zu reagieren. Gerade zu Saisonbeginn ist das wichtig, da Autofahrer sich wieder an Motorräder, ihre schmale Silhouette und die häufig falsch eingeschätzte Geschwindigkeit gewöhnen müssen. Vorrausschauendes Fahren und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr können Leben retten. Niemand sollte sich durch die derzeit weniger befahrenen Straßen zum Rasen verleiteten lassen. Polizei und Ordnungsbehörden werden Verstöße konsequent verfolgen und ahnden.

Zusatz zum Motorradfahrer in Pandemie-Zeiten:

Motorradtouren sind grundsätzlich nicht verboten. Doch greift bei einem Treffen von mehr als zwei Motorradfahrern das Kontaktverbot der Corona-Schutzverordnung. Darüber hinaus gilt, uneingeschränkt und wo immer möglich, zu Hause zu bleiben. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell