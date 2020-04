Polizei Köln

POL-K: 200409-3-K Fahndung nach vermisstem Senior

Köln (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei Köln nach dem als vermisst gemeldeten Rentner Rolf F. Der 80-Jährige ist seit Mittwochvormittag (8. April) gegen 10.30 Uhr abgängig. Zeugen sahen ihn zuletzt gegen 11 Uhr im Bereich der Bernhard-Günther-Straße in Köln-Merkenich.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur und hat Bauchansatz. Der Mann hat weiße Haare und dürfte derzeit mit einer blauen Jacke mit silbernen Streifen an den Ärmeln und einer blauen Jeans bekleidet sein. Er trägt schwarze Schuhe. An der linken Hand fehlt dem Vermissten der Mittel- und der Ringfinger.

Die Polizei suchte bereits gestern nach dem an Demenz erkrankten Senior. Unter anderem war dazu auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Rolf F. ist auf Medikamente angewiesen. In der Vergangenheit wurde er bereits in Köln Nippes und in Leverkusen angetroffen.

Das Kriminalkommissariat 62 fragt:

Wer hat Rolf F. seit gestern Mittag gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise zu dem Vermissten bitte direkt über die Notrufnummer "110" an die Polizei. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 62 sind unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de erreichbar. (he)

