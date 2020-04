Polizei Köln

POL-K: 200409-2-K BMW schleudert in der Innenstadt nach Unfall in Schnellimbiss

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in der Kölner Innenstadt ist am Donnerstagmittag eine BMW-Fahrerin (54) mit ihrem Wagen über den Gehweg in einen Imbiss geschleudert. Zuvor war die 54-Jährige mit einem Renault Clio (Fahrer 64) zusammengeprallt und hatte dabei leichte Verletzungen erlitten. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 12.30 Uhr fuhr die BMW-Fahrerin nach bisherigen Erkenntnissen von einem Supermarkt-Parkplatz nach rechts auf die Venloer Straße in Richtung Innenstadt. Dabei stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst mit dem Wagen des 64-Jährigen zusammen, der auf der Venloer Straße ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der BMW laut Augenzeugen in den Eingangsbereich des derzeit geschlossenen Schnellrestaurants. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten sperrten Polizisten die Venloer Straße zwischen Bahnhof Köln-West und Spichernstraße zwischenzeitig teilweise ab. (cr)

