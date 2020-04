Polizei Köln

POL-K: 200408-4-K 63-Jährige kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Mittwochnachmittag (8. April) in Köln-Rondorf eine 63-Jährige schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll sie mit ihrem schwarzen Fiat auf der Brühler Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sein, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, bleibt zu klären. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz.

Rettungskräfte befreiten die Schwerverletze aus ihrem Kleinwagen und brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme sperren Polizeikräfte die Unfallstelle derzeit in beide Richtungen ab. (jk)

