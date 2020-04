Polizei Köln

POL-K: 200408-3-K Kind angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (7. April) ist ein Schüler (9) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Westhoven so schwer verletzt worden, dass er ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der am Verkehrsunfall beteiligte Autofahrer half dem Jungen nach der Kollision, stieg dann aber wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Nach ersten Ermittlungen war der 9-Jährige gegen 17.30 Uhr auf der Drosselstraße in Richtung Engelstraße unterwegs. Da mehrere Autos am Fahrbahnrand standen soll das Kind angehalten haben, um das Auto hinter ihm passieren zu lassen. Beim Vorbeifahren soll es dann zur Kollision zwischen dem Auto und dem Radfahrer gekommen sein. Der Junge erklärte bei der Unfallaufnahme, dass er gestürzt sei und der Autofahrer ihm aufgeholfen habe. Nachdem der Mann wieder eingestiegen und weggefahren sei, habe der Junge den Vorfall seiner Mutter geschildert. Diese alarmierte die Polizei und einen Krankenwagen. (he)

