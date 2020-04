Polizei Köln

POL-K: 200408-2-K Zeugensuche nach Raub auf Tankstelle in Ossendorf

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (8. April) haben zwei maskierte Männer eine Tankstelle im Stadtteil Ossendorf mit einer Axt sowie einem Vorschlaghammer überfallen und sind mithilfe eines in einem schwarzen Fluchtfahrzeug wartenden Mittäters geflüchtet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen zwei von insgesamt drei maskierten Männern gegen 4.30 Uhr auf dem Tankstellengelände auf der Hugo-Eckner-Straße aus einem schwarzen Pkw ausgestiegen sein und zunächst erfolglos versucht haben das Sicherheitsglas des Nachtschalters zu zerschlagen. Nachdem sie dann die verschlossene Glassschiebetür des Eingangs teilweise zerschlagen hatten und in den Geschäftsraum eingedrungen waren, bedrohten sie die Tankstellenmitarbeiterin (53) und erbeuteten einen bislang unbekannten Geldbetrag. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrem wartenden "Fahrer" in einem schwarzen VW mit Kölner Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Aktuell wertet die Kriminalpolizei Zeugenaussagen, Spuren und Videoaufnahmen aus und fahndet nach den Tätern, die zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund ihrer Maskierung und schwarzen Kleidung noch nicht näher beschrieben werden können.

Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (as)

