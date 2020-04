Polizei Köln

POL-K: 200408-1-K Radfahrerinnen erleiden Kopfverletzungen bei Verkehrsunfällen

Köln (ots)

Am Dienstag (7. April) haben zwei Radfahrerinnen (45, 29) bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Sülz und Müngersdorf schwere Kopfverletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Frauen in Krankenhäuser.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll gegen 8.30 Uhr ein BMW-Fahrer (64) die auf der Luxemburger Straße fahrende 45-jährige Radfahrerin mit der Motorhaube erfasst haben, als er von der Hans-Carl-Nipperdey-Straße einbog. Die Frau stürzte und schlug mit dem Kopf auf die Straße auf.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Nachmittag auf der Stolberger Straße. Zeugenaussagen zufolge war die 29-Jährige gegen 13.30 Uhr aus Richtung Vitalisstraße kommend auf der Stolberger Straße unterwegs, als sie plötzlich ins Straucheln geriet und stürzte.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Köln hat die Ermittlungen zu den Unfallursachen aufgenommen. (as)

