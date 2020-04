POL-K: 200407-5-K Polizei stellt nach Scheinkauf mutmaßlich gestohlene Musikinstrumente sicher - Suche nach Eigentümern

Polizei Köln

Köln (ots)

Nachdem Polizisten nach einem Kellereinbruch bei zwei Verdächtigen (36w, 37m) unter anderem mehrere Musikinstrumente, ein Mischpult, ein Besteckset sowie mehrere Fahrräder sichergestellten haben, suchen die Ermittler mit Fotos nach den rechtmäßigen Eigentümer des mutmaßlichen Diebesguts. Hinweise an das Kriminalkommissariat 53 bitte per E-Mail an kk53_hinweise.koeln@polizei.nrw.de.

Die Ermittlungen gegen das Duo hatte ein Kölner (32) im September 2019 ins Rollen gebracht, als er auf einer Verkaufsplattform im Internet eine aus seinem Keller gestohlene Akustik-Gitarre wiederentdeckt und die Polizei informiert hatte. Zivilpolizisten kontaktierten den privaten Anbieter und trafen am vereinbarten Treffpunkt in Köln-Vingst auf die 36-Jährige und den 37-Jährigen. In der Kölner Wohnung der Frau fanden die Ermittler neben der Gitarre des 32-Jährigen weiteren mutmaßlich gestohlene Gegenstände. Drei sichergestellte Fahrräder haben die Beamten bereits ihren rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet. (cs)

