Polizei Köln

POL-K: 200407-3-K Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (6. April) ist eine Motorradfahrerin (19) in Köln-Bayenthal von einem VW (Fahrerin: 53) erfasst worden. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll die 53-Jährige die auf der Bonner Straße entgegenkommende Motorradfahrerin gegen 15.20 Uhr erfasst haben als sie in Richtung "Bonner Verteilerkreis" wendete. (as)

