Polizei Köln

POL-K: 2004087-1-K Jugendliche Fahrraddiebe dank aufmerksamen Anwohner gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht zu Dienstag (7. April) zwei mutmaßliche Fahrraddiebe (14, 15) in der Kölner Innenstadt gestellt. Ein aufmerksamer Anwohner (43) der Schwalbengasse hatte die Jugendlichen gegen 2 Uhr dabei beobachtet wie sie ein Fahrradschloss knackten und die Polizei alarmiert. Ein Streifenteam fand die beiden als vermisst gemeldeten Jugendlichen versteckt hinter einem geparkten Auto. Der Zeuge lotste die Beamten zu dem bereits "geknackten" Fahrrad an der Ecke zu "Auf dem Berlich". Die Polizisten stellten das schwarze Hollandrad mit rotem Sattelüberzug sicher. Den 15-Jährigen brachten sie zu einem Erziehungsberechtigten, den 14-Jährigen in ein Kinderheim. (as)

