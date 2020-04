POL-K: 200406-9-K Motorradfahrer kommt nach schwerem Verkehrsunfall in Klinik

Polizei Köln

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (6. April) in Köln-Grengel ist ein Motorradfahrer (33) von einer abbiegenden VW-Fahrerin (69) erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 33-Jährige kurz nach 17 Uhr mit seiner schwarzen Yamaha von der Alte Kölner Straße in Fahrtrichtung Grengel unterwegs gewesen sein, als die VW-Fahrerin die Straße kreuzte, um abzubiegen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Alte Kölner Straße in beide Richtungen komplett gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort. (jk)

