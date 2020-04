Polizei Köln

POL-K: 200406-6-K/OE Zeugenaufruf der Polizei Olpe nach Sturz einer 61-jährigen Pedelec-Fahrerin

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Olpe am 5. April sucht die dortige Polizei einen Kölner Motorradfahrer als Unfallzeugen. Er soll einen gelben Helm, gelbe Oberbekleidung getragen haben. Anbei die beiden Pressemeldungen der Polizei Olpe.

1. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4565250 Drolshagen (ots)

Auf der K 37 ist zwischen Gelslingen und Husten am Sonntag (5. April) gegen 14.50 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Pedelec gestürzt und hat sich schwer verletzt. Sie fuhr hinter ihrem Mann einen Berg hinunter. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie am Ende einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Der Ehemann erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Straße war zeitweise vollgesperrt.

2. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4565680 Drolshagen (ots)

Wie bereits am 6. April berichtet, ist auf der K 37 zwischen Gelslingen und Drolshagen-Husten am Sonntag (5. April) gegen 14.50 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Pedelec gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer. Erste Zeugenbefragungen haben ergeben, dass ein Motorradfahrer die Frau und ihren Mann kurz zuvor überholt hatte. Dieser trug einen gelben Helm, gelbe Oberbekleidung und fuhr ein Krad mit Kölner Kennzeichen. Für weitere Ermittlungen sucht die Polizei diesen als möglichen Zeugen. Er wird gebeten, sich umgehend an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu wenden.

