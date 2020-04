Polizei Köln

POL-K: 200406-4-K Lastwagenfahrer unterstützt Polizisten bei Beendigung einer Verfolgungsfahrt

Köln (ots)

Autofahrer alkoholisiert - Blutprobe entnommen - Führerschein beschlagnahmt

Ein aufmerksamer Lastwagenfahrer (31) hat am frühen Montagmorgen (6. April) im Stadtteil Bayenthal mit seinem Lkw eine Straße blockiert und so die Flucht eines alkoholisierten Smartfahrers (22) vor der Polizei gestoppt. Die Beamten holten den 22-Jährigen aus seinem Auto und stellten Alkoholgeruch fest. Ein vorläufiger Alkoholtest auf einer Polizeiwache ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ein Arzt entnahm dem Alkoholisierten auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.

Gegen 4 Uhr bemerkten Polizisten am Gustav-Heinemann-Ufer den Smart. Der Fahrer wechselte kurz auf das Fernlicht und schaltete dann die Beleuchtung des Kleinwagens komplett ab. Als der Smart unbeleuchtet in die Schönhauser abbog, folgten die Polizisten in ihrem Streifenwagen und gaben Anhaltezeichen. Der Autofahrer fuhr mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter, bog nach links in die Goltsteinstraße ab und setzte seine Fahrt über die Klopstockstraße fort. Als die Polizisten dort zusätzlich das Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Fahrer und fuhr mit mehreren deutlichen Schlenkern weiter. Der Smart bog dann in die Bernhardstraße ab und fuhr mit steigender Geschwindigkeit in Richtung Schönhauser Straße.

Auf der Schönhauser Straße bemerkte ein Lastwagenfahrer die Situation und versperrte mit seinem Fahrzeug die Fahrbahn. Die Polizisten stellten den Streifenwagen direkt hinter dem Smart ab und blockierten so den Kleinwagen.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell