Polizei Köln

POL-K: 200406-1-K/BAB Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der A 555

Köln (ots)

Am Sonntagnachmittag (5. April) sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 555 ein Motorradfahrer (52), die Fahrerin (63) eines Fords und deren Beifahrer (73) schwer verletzt worden. Drei Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Notarzt und mehrere Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Patienten. Den 52-Jährigen flogen die Mediziner mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte ist sein Gesundheitszustand derzeit stabil. Polizisten sperrten die betroffene Richtungsfahrbahn für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme komplett ab.

Nach ersten Ermittlungen war der Motorradfahrer gegen 16.50 Uhr auf der A 555 in Richtung Köln unterwegs. Nachdem er die Anschlussstelle Bornheim passiert hatte, kollidierte er aus bisher nicht abschließend geklärtem Grund mit einem von hinten herannahenden Mercedes (Fahrer: 20). Dadurch verlor der 52-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf den Asphalt, wo er schließlich schwerstverletzt liegen blieb. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Mercedes nach rechts und prallte gegen einen Ford sowie einen VW Mulitvan.

In dem Mercedes befand sich zum Unfallzeitpunkt auch ein 19-Jähriger, der sich leichte Verletzungen zuzog. Der VW-Fahrer (63) und seine Beifahrerin (63) wurden ebenfalls leicht verletzt.

Zur Sicherung der Unfallspuren war unter anderem das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz. Polizisten stellten das Motorrad und den Mercedes als Beweismittel sicher und ließen die beiden Fahrzeuge abschleppen.

Gegen 19.30 Uhr hoben die Beamten die Sperrung der Richtungsfahrahn auf. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (he)

