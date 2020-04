Polizei Köln

POL-K: 200405-1-K Straßenbahnfahrer von Sprayern zusammengeschlagen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (5. April) haben mutmaßliche Sprayer im Stadtteil Bocklemünd einen Straßenbahnfahrer (40) geschlagen und getreten. Der 40-Jährige hatte die jungen Männer gegen 1.15 Uhr an der Haltestelle "Görlinger-Zentrum" neben einem offensichtlich frischen Graffiti auf dem hinteren Wagen seiner Bahn bemerkt. Als die etwa 20- bis 30-Jährigen versuchten wegzulaufen und der Bahnfahrer einen von ihnen festhielt, griffen alle Vier ihn an wodurch der 40-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Dann rannten die Schläger in Richtung Schumacherring weg. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Der Straßenbahnfahrer beschreibt die Gesuchten wie folgt: - Einer etwa 20 Jahre alt, etwas kleiner und pummelig - Die drei anderen größer, ca. 185- 190 cm - Einer hatte eine Spiegelreflexkamera um den Hals - Ein Anderer hatte einen Kinnbart - Alle trugen dunkle Kapuzenjacken

Hinweise nimmt Das Kriminalkommissariat 53 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell