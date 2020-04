Polizei Köln

POL-K: 200402-2-K/E Kripo Köln fasst Tankstellenräuber - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 5 vom 9. März und Ziffer 2 vom 24. März

Heute Morgen (2. April) haben Beamte des Kölner Kriminalkommissariats 14 in einer Wohnung an der Leidener Straße im Ortsteil Riehl einen 34-Jährigen aus Essen festgenommen. Zeitgleich vollstreckten auch Kräfte der Raubdienststelle der Polizei Essen an der dortigen Meldeanschrift des Festgenommenen einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Köln. Wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes auf eine Kölner Tankstelle am Freitagabend (6. März) hat der Mann sich heute vor einem Haftrichter zu verantworten.

Mit einer Pistole hatte der Täter seinerzeit den anwesenden Angestellten (26) im Kassenraum an der Riehler Straße bedroht. Mit dem geraubten Bargeld war er anschließend in Richtung Zoo geflüchtet. Die Ermittler hatten öffentlich mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten gefahndet. Das führte letztlich zu seiner Identifizierung. Die Durchsuchung der Kölner Wohnung führte auch die Tatwaffe, eine Gaspistole, sowie weitere Beweismittel zutage. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell