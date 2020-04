Polizei Köln

POL-K: 200401-2-K/BAB Kleintransporter prallt am Stauende auf Sattelzugmaschine - Ford-Fahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters (29) hat am Mittwochmorgen (1. April) auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Eifeltor bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen ist der 29-Jährige gegen 10.15 Uhr mit seinem Ford Transit an einem Stauende auf einen stehende Sattelzugmaschine aufgefahren. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten aus dem Wrack und brachte ihn mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer (23) blieb unverletzt.

Die Fahrbahn in Richtung des Autobahndreieck Heumar ist derzeit für die Unfallaufnahme gesperrt. Polizisten leiten den nachfolgenden Verkehr über die Anschlussstelle Eifeltor hinter der Unfallstelle zurück auf die Autobahn. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell