POL-K: 200401-1-K Brandstiftung an Ballettschule - Zeugensuche

In der Nacht zu Mittwoch (1. April) haben Unbekannte in Köln-Neustadt-Süd an der Fassade einer Ballettschule Feuer gelegt. Ein Zeuge (54) beobachtet gegen 2.40 Uhr zwei junge, dunkel gekleidete Männer, die nach einer Stichflamme vor dem Schaufenster auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Rudolfplatz wegrannten. Dann breitete sich das Feuer vor der Ballettschule aus. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt Das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

