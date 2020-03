Polizei Köln

POL-K: 200331-5-K Uneinsichtiger Drogeriemarkt-Kunde ignoriert Platzverweis - Polizeigewahrsam

Köln (ots)

Am frühen Montagabend (30. März) hat ein Sicherheitsmitarbeiter eines Drogeriemarkts im Stadtteil Nippes die Polizei alarmiert: Ein Kunde (49) hatte sich derart über die maximale Toilettenpapierabgabemenge von einer Packung pro Haushalt echauffiert, dass er seinen Unmut lautstark kundtat und den Laden nicht verlassen wollte. Dem Streifenteam gelang es zunächst den Streit zu schlichten und dem 49-Jährigen einen Platzverweis für die Filiale auf der Neusser Straße zu erteilen. Gegen 18.40 Uhr, knapp eine halbe Stunde später, war der offenbar uneinsichtige Mann in den Drogeriemarkt zurückgekehrt um den Streit fortzuführen. Auch die Polizisten kamen wieder: Sie fuhren den offenbar alkoholisierten Mann zur Durchsetzung des Platzverweises für einige Stunden in den Polizeigewahrsam. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell