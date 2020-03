Polizei Köln

POL-K: 200331-4-K Betrunkener Unfallfahrer und sein Beifahrer leisten Widerstand

Köln (ots)

Am Montagabend (30. März) ist ein mutmaßlich stark alkoholisierter Skoda-Fahrer (35) im Stadtteil Chorweiler in einen geparkten VW gefahren. Während der Unfallaufnahme leisteten der 35-Jährige sowie sein ebenfalls betrunkener Beifahrer (35) massiven Widerstand. Ergebnis: Der Unfallfahrer übernachtete nach einer ärztlichen Blutprobenentnahme im Polizeigewahrsam, seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. In dem grauen SUV stellten die Ermittler zwei Flaschen hochprozentigen Alkohols sicher - eineinhalb davon waren leer. Beide Männer müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

Zeugen riefen gegen 21.20 Uhr die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf dem Weichselring. Sie hatten beobachtet, wie der Skoda-Fahrer aus der Masurenstraße kommend frontal in den geparkten Golf fuhr. Beim anschließenden Versuch zu wenden stieß der SUV noch mehrmals gegen den VW.

Als die Beamten den Unfallfahrer und seinen Mitfahrer voneinander getrennt zum Unfall befragen wollten, griff der offenbar ebenfalls betrunkene Beifahrer die Polizisten an und versuchte sich zurück zu seinem Freund zu drängen. Gleichzeitig riss sich der Fahrer, der zwecks Blutprobe zur Polizeiwache gebrachte werden sollte, los und schlug um sich. Die Streifenteams brachten die aggressiven Männer zu Boden und legten ihnen Handfesseln an. Der Fahrer des Skoda erlitt dabei Gesichtsverletzungen sowie Augenreizungen durch das eingesetzte polizeiliche Pfefferspray, die vor der Fahrt zum Polizeigewahrsam in einem Krankenhaus behandelt wurden. Sein Freund beruhigte sich, sodass er nach seiner Identitätsfeststellung die Polizeiwache verlassen durfte. (as)

