POL-K: 200331-3-K Raubüberfall im Rheinpark - Fahndungsfotos

Polizei Köln

Köln (ots)

Bereits am Samstagabend (18. Januar) haben mehrere Räuber zwei Kölnbesucher (22, 23) im rechtsrheinischen Rheinpark, Ortsteil Deutz überfallen. Einen 17-jährigen Tatbeteiligten stellten fahndende Streifenbeamte bereits kurz darauf am Auenweg. Zwei seiner flüchtenden Mittäter wurden von Überwachungskameras am Deutzer Bahnhof aufgenommen. Mit entsprechenden Fotos fahndet nun die Kripo Köln nach diesen Unbekannten.

Gegen 22.20 Uhr waren die späteren Geschädigten in dem weitläufigen Grüngelände unterwegs gewesen. Nahe der Kleinbahn-Haltestelle sprach einer der Verdächtigen die beiden Fußgänger zunächst an, dann entriss der 17-Jährige dem jüngeren der beiden Überraschten die Geldbörse und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Auch dessen Begleiter traktierten die Angreifer mit Fäusten und stießen ihn zu Boden. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, ihm seinen Rucksack zu entreißen, flüchteten die Täter. Die beiden Überfallopfer erlitten unter anderem Gesichtsverletzungen. Angesichts eines sich ihm nahe dem Deutzer Bahnhof nähernden Streifenwagens versuchte der 17-Jährige noch, sich der Beute zu entledigen. In seiner Bekleidung stellten die Beamten den Führerschein des 22-jährigen Geschädigten sicher. Zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung fuhren die Einsatzkräfte den Jugendlichen ins Polizeipräsidium. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes verantworten.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort der abgebildeten, noch flüchtigen Mittäter unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

