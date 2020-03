Polizei Köln

POL-K: 200331-2-K Radfahrer stürzt und erleidet schwere Kopfverletzungen

Köln (ots)

Am Montag (30. März) hat sich ein Fahrradfahrer (79) bei einem Sturz in Köln-Ehrenfeld schwere Kopfverletzungen zugezogen. Zeugenaussagen zufolge war der Senior gegen 12 Uhr stadtauswärts auf dem Radweg der Venloer Straße unterwegs, als er plötzlich auf die linke Seite stürzte und mit dem Kopf auf den Bordstein aufschlug. Rettungskräfte brachten den 79-Jährigen mit stark blutenden Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (as)

