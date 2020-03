Polizei Köln

POL-K: 200330-1-K Zeugensuche nach Diebstahl von vier hochwertigen BMW

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (29. März) haben mutmaßlich mehrere Unbekannte vier hochwertige BMW von einem Mietwagenfirmengelände im Stadtteil Gremberghoven gestohlen. Die Polizei Köln sucht Zeugen. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der am Freitagabend (28. März) gegen 23 Uhr auf der Polizeiwache Porz angegeben hat, beobachtet zu haben, dass mehrere maskierte Männer über den Zaun der Mietwagenfirma auf der Ettore-Bugatti-Straße gestiegen waren.

Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse betraten die Gesuchten das Gelände in der Nacht zu Samstag vor 1.30 Uhr ohne Zaun oder Zufahrtstor zu beschädigen und fuhren vier Neuwagen - drei SUV X5 sowie einen 750X - mit Originalschlüsseln und falschen Kennzeichen vom Hof. Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe planten noch weitere Luxus-Autos von dem Hof zu fahren.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 74 zu wenden. (as)

