Polizei Köln

POL-K: 200329-1-K/BAB "Kräftemessen" endet mit Verkehrsunfall - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (28. März) hat ein illegales Rennen auf der Bundesautobahn 57 mit einem Verkehrsunfall im Tunnel des Autobahnzubringers im Stadtteil Ehrenfeld geendet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Einer der zwei unfallbeteiligten VW-Golf-Fahrer flüchtete, bei dem Anderen (28) beschlagnahmten die Polizisten Führerschein und Fahrzeug. Außerdem sollen noch zwei weitere VW Golf an dem Kräftemessen beteiligt gewesen sein. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Nach aktuellem Erkenntnissen hatten sich die Fahrer eines grauen, eines roten, eines schwarzen und eines weißen VW gegen 17:00 Uhr ein Rennen geliefert. Sie sollen sich gegenseitig und andere Fahrzeuge rechts und links über alle drei Fahrstreifen überholt haben. Im Tunnel des Autobahnzubringers kollidierten der weiße (Fahrer: 28) und der schwarze Golf seitlich miteinander, als sie gleichzeitig vom linken und rechten Fahrstreifen auf die mittlere Spur lenkten. Der weiße Wagen touchierte daraufhin das Heck eines unbeteilgten Pkw und kam stark beschädigt entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer des schwarzen VW soll kurz angehalten haben und dann weitergefahren sein. Auch die beiden weiteren mutmaßlich an dem illegalen Rennen beteilgten VW (rot und grau) sind noch flüchtig.

Die Polizei Köln bittet Zeugen sich mit Hinweisen zu dem Unfallflüchtigen sowie den anderen an dem waghalsigen Kräftemessen beteiligten Autofahrern beim Verkehrskommissariat 4 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell