POL-K: 200327-2-K Versuchter Einbruch - Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus im Stadtteil Neuehrenfeld hat die Polizei Köln am Donnerstagabend (26. März) eine Tatverdächtige (23) vorläufig festgenommen.

Einem Anwohner (49) war gegen 19.15 Uhr ein Paar an der Haustür eines Nachbarhauses auf der Baadenberger Straße aufgefallen. Die Frau lehnte sich dabei augenscheinlich feste gegen die Tür. Von seinem Garten aus beobachtete der 49-Jährige dann, wie dieselbe Frau nun im Garten seiner Nachbarin (44) mit einem Schraubendreher an der Terrassentür hebelte. Der Mann stand hinter ihr augenscheinlich "Wache". Als der Kölner die Beiden ansprach, drohte die junge Frau erst mit dem Werkzeug und lief dann gemeinsam mit ihrem Komplizen weg. Die Hauseigentümerin hatte die Geräusche aus der ersten Etage ihres Hauses gehört und sah das Paar noch durch ihren Garten flüchten.

Alarmierte Streifenteams stellten die Tatverdächtige unweit des Tatorts. Die Ermittlungen zu ihrem mutmaßlichen Mittäter dauern an. Außerdem wird geprüft, ob das Paar für vier weitere Einbrüche in Ehrenfeld am Donnerstag verantwortlich ist. (as)

