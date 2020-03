Polizei Köln

POL-K: 200325-5-K Brandstiftung in ehemaligem Parkhaus am Kölnberg - Zeugensuche

Köln (ots)

Bislang unbekannte Feuerteufel haben am Dienstagnachmittag (24. März) ihr Unwesen im Kölner Ortsteil Meschenich getrieben: Ein ehemals als Parkhaus genutztes, dreistöckiges Gebäude an der Ecke An der Fuhr/Alte Brühler Straße brannte völlig aus. Es gilt nun als akut einsturzgefährdet. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen.

Anwohner der Großwohnanlage Am Kölnberg hatten gegen 17.40 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem sie starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrgenommen hatten. Nach Erkenntnissen der Feuerwehr hatten die Täter an mehreren Stellen im Inneren des Bauwerks, in dem Sperrmüll aller Art gelagert worden war, Brände gelegt. Während der Löscharbeiten sperrten Polizeikräfte die Straßen Am Kölnberg sowie die Alte Brühler Straße bis gegen 20.30 Uhr. Personenschaden entstand nicht. Neben starken Feuerwehrkräften waren insgesamt 8 Streifenwagen im Einsatz. Die Polizisten beschlagnahmten und versiegelten die Brandruine.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

