Polizei Köln

POL-K: 200323-7-K Ladendieb fährt auf Flucht fast Radfahrer an - Radfahrer gesucht

Köln (ots)

Am vergangenen Mittwoch (18. März) hat ein ertappter Ladendieb in Köln-Buchforst bei seiner Flucht beinahe einen Radfahrer angefahren. Gegen 8 Uhr hatten Mitarbeiter der LIDL-Filiale auf der Karlsruher Straße beobachtet wie der Mann Lebensmittel gestohlen hatte und den ihn bis zu einem blauen Audi A 3 verfolgt. Der Dieb gab Gas und fuhr trotz Rotlicht zeigender Ampel vom Parkplatz. Zeugenaussagen zufolge hat der in Richtung Deutz querende Radfahrer nur durch seine schnelle Reaktion einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindert.

Die Polizei Köln sucht den Fahrradfahrer, der durch den flüchtenden Ladendieb gefährdet wurde. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 4 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell