Polizei Köln

POL-K: 200323-2-K/BAB Lastwagen auf A4 umgekippt - Erhebliche Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 ist heute Morgen (23. März) ein Lastwagen auf die Mittelschutzwand gekippt. Ein PKW-Fahrer (35) sowie der Fahrer (29) des Tanklasters erlitten leichte Verletzungen. Durch den Unfall sind derzeit in Höhe des Autobahnkreuz Köln-Süd mehrere Fahrstreifen in beiden Richtungen blockiert. Dadurch kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen die aufgrund der aufwendigen Aufräumarbeiten mehrere Stunden andauern werden. Einsatzkräfte leiten die Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbei.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 29-Jährige mit seinem Gespann auf der A4 in Richtung Köln-West unterwegs. Zeugenaussagen zufolge soll er gegen 7.20 Uhr vor einem Stauende am Autobahnkreuz Köln-Süd nach einer Vollbremsung ins Schleudern gekommen sein wodurch er nach links abkam, mit einem Ford kollidierte und auf die Seite kippte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Kleinwagen. Die Zugmaschine steht auf der Betonschrammwand und ragt in die Gegenrichtung. Der Tankanhänger ist mit einer ungefährlichen Flüssigkeit beladen. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell