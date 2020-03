Polizei Köln

POL-K: 200322-1-K Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch festgenommen - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners (34) hat die Polizei Köln in der Nacht zu Samstag (21. März) in der Innenstadt einen Tatverdächtigen (64) vorläufig festgenommen. Dem bereits einschlägig Polizeibekannten wird vorgeworfen, kurz zuvor die Scheibe eines Schreibwarengeschäfts eingeschlagen zu haben.

Polizisten sicherten noch in der Nacht die Spuren am Tatort, sichteten vorhandenes Videomaterial und vernahmen den Festgenommenen sowie den Zeugen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln musste sich der Beschuldigte noch am Samstag vor dem Haftrichter verantworten. Der schickte ihn in Untersuchungshaft.

Gegen 3.30 Uhr hörte der Zeuge aus seiner Wohnung verdächtige Geräusche und schaute aus dem Fenster. Er erkannte auf der Zülpicher Straße einen Mann, der sich an der Glasscheibe eines Geschäfts zu schaffen machte. Als der Zeuge ein lautes Klirren hörte, griff er zum Telefon, wählte die "110" und filmte den Tatverdächtigen. Durch den schnellen Notruf legte er den Grundstein für die kurz darauf folgende Festnahme. Polizisten ließen die beschädigte Glasscheibe durch eine Fachfirma sichern. (he)

