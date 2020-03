Polizei Köln

POL-K: 200320-2-K Unfallflüchtiger lässt schwerverletzten Rollerfahrer liegen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20.März) hat ein Rollerfahrer (59) in Köln-Kalk infolge einer Kollision mit einem Pkw schwere Verletzungen erlitten. Der beteiligte, noch unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort am Autobahnzubringer Waldecker Straße in Richtung A 4. Das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen dringend um Hinweise.

Gegen 4.10 Uhr hatte der 59-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Waldecker Straße in Richtung Solinger Straße befahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Buchforststraße wurde er von dem von links kommenden Pkw erfasst und in Richtung des Zubringers zur Stadtautobahn mitgerissen. Schwer verletzt und vor Schmerzen laut schreiend blieb der Kölner auf der Fahrbahn liegen, während der Pkw-Führer noch einmal kurz zurücksetzte - und anschließend mit hoher Geschwindigkeit über den Zubringer zur Stadtautobahn Richtung Merheim flüchtete.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach derzeitigem Erkenntnisstand um einen dunkelgrauen 3er BMW älteren Baujahrs handeln. Der Wagen müsste im Bereich der rechten Fahrzeugfront und am rechten Außenspiegel Beschädigungen aufweisen.

Ein eingesetzter Notarzt ließ das Unfallopfer im Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik einweisen. Die Polizei Köln setzte das Verkehrsunfallaufnahmeteam ein.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg)

