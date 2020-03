Polizei Köln

POL-K: 200319-3-K Kölner Senior tot in Wohnung aufgefunden - Sohn festgenommen - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am heutigen Donnerstagmorgen (19. März) hat eine Kölnerin (57) ihren pflegebedürftigen Ehemann (74) tot in dessen Etagenwohnung im Ortsteil Mülheim aufgefunden. Am Tatort in der Kieler Straße ergaben sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Kurz nach der Auffindung der Leiche gegen 9.30 Uhr nahmen Polizisten den ebenfalls dort gemeldeten Sohn (24) vorläufig fest.

Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet. Diese hat die Ermittlungen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen den 24-Jährigen aufgenommen. Der Festgenommene wurde zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung in das Polizeipräsidium gefahren. Es ist beabsichtigt, ihn morgen (20. März) einem Haftrichter vorzuführen. Seine unter Schock stehende Mutter wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen dauern an. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell