Polizei Köln

POL-K: 200319-2-K Einbruch in Praxis - Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochnachmittag (18. März) einen mutmaßlichen Einbrecher (43) in Köln-Brück festgenommen. Dem polizeibekannten Mann wird vorgeworfen, in eine Praxis am Brücker Mauspfad eingebrochen und Bargeld entwendet zu haben. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 14.40 Uhr informierten die Praxiseigentümer (w59, m65) die Polizei und teilten mit, dass der mutmaßliche Täter gerade vom Tatort in den angrenzenden Wald geflüchtet sei. Polizisten entdeckten den 43-Jährigen kurze Zeit später hinter einem Baumstamm versteckt. Der Wohnungslose äußert sich aktuell nicht zum Tatvorwurf. (js)

