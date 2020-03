Polizei Köln

POL-K: 200318-5-K/GM Mann greift Polizisten mit spitzem Gegenstand an - Täter mit Schuss ins Bein gestoppt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am späten Dienstagabend (17. März) hat ein Polizist (29) in Lindlar-Eichholz den Angriff eines jungen Mannes (26) mit einem Schuss ins Bein abgewehrt. Dem verletzten 26-Jährigen wird vorgeworfen, zuvor in seinem Wohnhaus randaliert und anschließend vor dem Haus die Beamten mit einem spitzen Gegenstand bedroht zu haben.

Gegen 21.30 Uhr informierte ein Bewohner (52) über Notruf die Polizei, dass sein Sohn im Reihenhaus im Rapunzelweg randaliere und in sehr aggressiver Stimmung sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Randalierer vom Balkon im ersten Stock aus die eintreffenden Beamten bedroht und schwere Gegenstände in ihre Richtung geworfen haben. Eines dieser Wurfgeschosse traf sowohl geparkte Autos als auch einen 23-jährigen Polizisten und verletzte diesen leicht. Anschließend verließ der Mann das Haus und lief auf die Einsatzkräfte zu. Dabei bedrohte er sie mit einem spitzen Gegenstand in der Hand. Da der Angreifer der Aufforderung, stehenzubleiben nicht nachkam, schoss der 29-Jährige Polizist. Der Verletzte flüchtete zunächst zurück ins Wohnhaus. Im Hausflur nahmen ihn die Beamten kurze Zeit später fest und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt dem Tatverdächtigen zwei Blutproben. (js)

